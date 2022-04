Génération 21 : Delight in Disorder

Pour Sophia, la lumière, la flamme, pour la musique a toujours veillé au fond d’elle, comme un secret intérieur : " J’ai commencé à chanter très jeune, vers 8 ans. Puis je me suis mise à la guitare à 13 ans… Déjà dans le rock. Quand j’ai quitté ma ville d’origine, Verviers, et que je suis arrivée à Bruxelles vers 18 ans, je suis tombée dans le bain des jams. Puis j’ai eu une révélation lors d’un voyage en Amérique du Sud. Cela fait 7 ans maintenant que je me forme plus professionnellement. "

Le feu de la musique a conduit Sophia à rencontrer Philippe Delhaye, claviériste, compositeur, et ingénieur du son. C’était en mars 2020, à une période où notre société allait connaître une forme de chaos généralisé à travers la crise sanitaire. " Cette période n’est pas la seule inspiration du nom du groupe. Delight in Disorder est aussi un poème du 17e siècle contre le conservatisme de Robert Herrick. Le plaisir dans le chaos… Cela nous parlait avec Philippe. On a bien sympathisé, et on s’est lancé : j’ai amené mes textes à ses sons. De là, une série de compositions dont une partie se retrouve à présent gravée sur ce premier EP. "

Aux côtés de Sophia et de Philippe, on y retrouve aussi Grégory Furet à la guitare, Laurent Soulasse à la basse et Bastien Chauvon à la batterie.

