Génération 21 : ØDE

Et quand on demande les artistes qui les inspirent, qui les guident, ØDE épingle les premiers albums de Coldplay, les riffs de John Frusciante, agrémentés d’une touche à la Lana Del Rey… À l’heure où le groupe planche sur un nouvel album, John partage leur horizon rêvé : " Le rêve serait de vivre à 100% du groupe, et de faire des tournées à l’étranger, signer un jour avec un gros label… Puis de nous entourer de gens qui nous emmèneront plus loin, nous feront évoluer… Un rêve serait de nous autoproduire à 100% mais ce n’est vraiment pas possible pour l’instant. On verra pour la suite… "

La suite, ce sont en tout cas – et en plus d’un nouvel album – des concerts, entre l’Abbaye de Villers-la-Ville le 16 septembre et la finale de l’Envol des cités le 2 décembre prochain. D’ici là, je vous propose de vous envoler avec ØDE, au son du titre City Lights : " City Lights parle de vouloir s’éloigner du monde, du bruit, des gens qui ne te veulent pas toujours du bien… De penser un peu à soi, ce qui est en fait la thématique de tout l’EP. "

