Génération 21 : Criminal Animal

" Les projets à plus long terme de Criminal Animal, c’est d’enchaîner un max de concerts. On a des événements en point de mire… On a l’intention de jouer pas mal, et qui sait, d’enchaîner avec un 2e album si le premier rencontre un bel écho. Mais nous sommes un groupe de live avant tout ! "

Un groupe de live qui aspire à vous faire vibrer… " Ce qu’on veut faire passer à travers la musique, c’est tout ce qui touche à nos influences, le blues principalement, on a envie de faire vibrer les gens. Que les concerts soient une fête, qu’on s’amuse… C’est pour ça qu’on fait de la musique, pour passer de bons moments ! "

Et, comme l’écrivait si justement Mélanie, pour être heureux dès aujourd’hui !

