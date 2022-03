Génération 21 : Comet Line

Pour les plus historiens d’entre vous et fin connaisseurs de la Seconde Guerre mondiale, " Comet Line " rappelle sans doute le Réseau Comète, ce groupe de résistance actif en Belgique et en France, dont les membres aidaient les soldats et aviateurs alliés à retourner au Royaume-Uni. Hé bien figurez-vous que…

C’est en hommage à ce réseau de résistance et parce qu’ils sont passionnés d’histoire que Charly, Vincent et Olivier ont décidé, au bout de quelques soirées rythmées par des sessions improvisées, puis de répétitions un poil plus planifiées, d’unir leur trio sous le nom de " Comet Line ". Groupe qui s’inscrit dans l’actuel et prolifique réseau de résistance… Du rock.

" On essaye de transmettre une musique qui renoue avec les gros riffs de guitare, les basses et solos comme on les faisait avant… De la mettre au goût du jour avec des moyens et des tonalités peut-être plus modernes. De retourner à des textes plus subversifs… Pas engagés, mais différents des chansons d’amour qu’on entend un peu trop souvent à la radio. D’avoir des textes qui apportent un petit début de réflexion sur la société, sans pour autant vouloir convaincre. "