Génération 21 : Colver

À côté de ces sensations et à la veille de la sortie de cet album, Colver se sent entre excitation, nervosité, et surtout l’impatience de dévoiler ses compositions sur scène avec une petite tournée à l’horizon, entre Mons, Bruxelles et Liège. Un horizon toujours guidé par des rêves qui n’ont pas tellement changé pour ces enfants du rock… " Je pense que les rêves de Colver n’ont pas tellement changé par rapport à ce qu’ils représentaient quand nous étions ados, et qu’on est tombé amoureux de la musique rock indie. D’une part nous avons encore cette vision romantique du groupe de rock qui embarque dans un van pour une tournée mondiale à écumer les clubs… pour ça on signerait demain ! Comme artistes-musiciens, on aspire à écrire le meilleur morceau possible, à se réinventer en restant fidèles à qui nous sommes, à rester honnête par rapport à ce qu’on veut transmettre. Voilà les deux choses qu’on se souhaite ! "