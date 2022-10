Génération 21 : Chatte Royal

Plongée ce soir dans l’univers instrumental, ciné-énergique et un brin décalé du groupe Chatte Royal.

À côté de la musique, Chatte Royal développe un projet politique qui ne devrait pas vous laisser indifférent : " Sur le côté nous avons aussi un projet politique qui consiste à rappeler que la guitare est le meilleur instrument du monde, et que le rock’n’roll vaincra ! "

Dixit Diego, fondateur de Chatte Royal, dont l’aventure a débuté il y a quelques années. Diego avait dans ses cartons une série de compositions joyeusement inspirées de films, de rock, de punk et de pop. Et quitte à lancer un groupe, autant le monter avec des potes ! " J’ai appelé François (basse) et Denis (batterie) … Cela s’est fait très naturellement, partageant le même délire. C’est 100% de plaisir ! On a sorti un premier EP ensemble : ‘Septembre’. C’était environ deux semaines avant le premier confinement. Niveau timing et communication, je pense que nous sommes des champions du monde !"

Des champions du monde rejoints depuis lors par Théo, ancien camarade d’école. C’est que le projet de Chatte Royal puise dans les rêves de gosses. Diego nous confie quelques fantasmes : " Mon fantasme personnel est d’aller au Japon. Si on tourne là-bas, je pense pouvoir mourir en paix. J’adore ce pays, leur culture à la fois musicale et artistique. Je rêve aussi de voir notre musique portée à l’écran… Une collaboration avec un cinéaste, un film, une série, représenterait un 2e rêve de réalisé, et je pense que notre musique s’y prête très fort. "

Je plussoie. Illustra’son avec le titre " Champi" qui annonce une bonne tournée (debout !) et un nouvel EP (royal !) à l’horizon 2023.