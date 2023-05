Génération 21 : Bubba

Rencontre quelque part entre Bruxelles, Gand et Wetteren en compagnie de Jelle, cofondateur du groupe fraîchement punk Bubba, qui apprécie se laisser guider par des destinations inconnues et imprévues dans ses compositions.

Jelle, quand tu repenses à cette éclosion de Bubba à Wetteren, quels souvenirs te reviennent ?

" On jouait déjà plus ou moins ensemble quand on était jeunes. Plus tard, tout le monde est parti à Gand… Et c’est là que nous avons réellement commencé à jouer ensemble et avec de nouveaux musiciens. C’est là que le groupe s’est créé. Donc Wetteren, nous y allons parfois… Notre premier concert était là, avec des amis dans un bar. Depuis, c’est surtout à Gand et à Bruxelles que ça se passe. "

Bubba compose en français, néerlandais et anglais… Reste l’allemand pour un groupe parfaitement belge… Quelle est la part de belgitude dans Bubba ?

" On se fout un peu des langues… J’écris les chansons et parfois je me sens à l’aise en anglais, parfois je le sens mieux en néerlandais ou en français… J’aime beaucoup l’allemand étant prof de cette langue notamment, mais je n’ai pas encore réussi à convaincre les autres membres. Peut-être que ça arrivera une fois ! "