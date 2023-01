Génération 21 : BTH (Before The Holocaust)

C’est donc tout naturellement que l’horizon artistique de BTH est de faire un maximum de bruit pour diffuser son message le plus largement possible. De son impact sonique dépend sa réussite à sauver l’humanité et à l’envoyer sur une autre planète avant sa destruction… Comme un clin d’œil à l’histoire du groupe qui tient d’une inattendue reconstruction après une existence de quelques mois dans les années 90. Histoire que retrace Raphaël, l’un des membres originels de BTH.

" C’est l’histoire d’un groupe qui a existé pendant quelques mois dans les années 90 avec trois des membres actuels. À l’époque, c’était deux basses, une guitare, une boîte à rythme, et tout le monde chantait… Et puis le groupe s’est arrêté, chacun est parti de son côté. Des années plus tard, Marc (bassiste) a recontacté deux membres originels, et ils ont étoffé le tout avec un batteur et un violoniste. Le groupe s’est ainsi reformé peu avant le Covid. Aujourd’hui on sort notre premier album. "

Un premier album que le groupe présente sur scène ce jeudi 19 janvier dans l’antre du Magasin 4 à Bruxelles, et dont je vous propose un avant-goût avec le titre "Teq'' comme Star Teq.