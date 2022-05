Génération 21 : Big Fat Lukum

Après tout de suite avec une date à venir dans l’antre liégeois du Kultura le 27 mai prochain, où Big Fat Lukum enverra, sourire en coin, ses sons avec intensité, bien entouré par les Norvégiens de SÂVER et par les autres Belges d’As An Antler. Question : avec ou sans pupitre sur scène ? " On va apprendre à jouer avec des pupitres et des paroles devant nous. Déjà il y a deux écoles : ou bien tu joues avec un pupitre, ou bien tu chantes du yaourt. Je choisis le côté yaourt. Donc nos horizons, voilà… C’est jouer, voir des gens, partager un bon moment ! "

Un bon moment sur fond de fin du monde, thème inconsciemment exclusif de Big Fat Lukum qui en vient à se redéfinir, dans un mélange de lucidité (un peu) et d’autodérision (surtout et encore), comme un groupe de greencore… " On ne veut parler que de la fin du monde ! Tous nos textes parlent de ça sans le vouloir. Nos paroles parlent d’extinction… C’est le bon moment pour en parler. D’ailleurs on veut dédier l’album à Georges-Louis Bouchez qui est en train de favoriser l’extinction humaine à 200%. Nous sommes un groupe green green green… Greenwashing ! Mieux, du greencore ! "

