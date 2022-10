Génération 21 : Beau comme BOW !

Beau comme… BOW ! Et quelle belle rencontre de fin de soirée, dans un jardin à la bougie, avec Aurel, à l’origine du trio de BOW.

L’équilibre musical de BOW relève de l’anticonformisme : " Nous recherchons un équilibre entre quelque chose d’émancipant et quelque chose d’invitant… Et ça se retrouve dans la musique avec des choses un peu folles, triturées, et des choses plus majeures, des chants plus lyriques. C’est un peu cette utopie de retrouver la dynamique de la balance entre quelque chose d’un peu vaste et tout ce qui nous pousse à être des winners et à faire des choses bien huilées. "