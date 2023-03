Génération 21 : Baby Fire

Rencontre avec Dominique Van Cappellen-Waldock , femme vêtue de soleil et fondatrice de Baby Fire, groupe de post punk,mais aussi d’empowerment.

" J’ai commencé la guitare très tardivement, j’étais d’abord chanteuse et c’était une occasion de se dépasser, de montrer de quoi on était capable. Au départ je jouais avec une batteuse, puis il y a eu beaucoup de musiciennes dans Baby Fire. C’est un projet de résilience aussi : une femme dans un milieu rock, qui reste un milieu essentiellement masculin, et une femme de cinquante ans… Quand on est un peu plus âgé, ce n’est pas très à la mode en fait. "

Et toujours avec grâce. Il y a eu l’album " Grace ". Un an et des poussières plus tard arrive l’album " A Year of Grace ". Avec quelles variations sur les trajectoires musicales ?

" Je viens de m’acheter une nouvelle guitare et j’aimerais l’accorder en DO et avoir une sonorité plus sombre, plus lourde, plus doomy, en restant toujours très mélodique. "

Son qu’on pourra retrouver dès le 6 avril au Botanique ?

" Pas encore. Il y aura des nouveaux morceaux, mais composés sur ma Télécaster. Les morceaux plus doomy, ce sera pour plus tard. "