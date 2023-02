Génération 21 : Asile

Un horizon musical qui évolue sans cesse au gré des concerts et du line up d’Asile. La formule à trois existe depuis peu, et ils prennent un sacré plaisir à travailler les sons collectivement en intégrant l’ouïe et la griffe de leur ingé son. Alors que la préparation du prochain album est bien activée et qu’une série de jolis rencards avec la scène se profilent, Asile reste animer par l’envie de transmettre son amour pour la musique, en espérant donner à d’autres l’envier de composer : " Le but de notre musique est de partager notre plaisir, notre bonheur et goût pour celle-ci. Donner aux autres l’envie de se défouler, mais peut-être aussi de créer à leur tour. Elle permet de cracher notre haine sur certaines choses, sur des incompréhensions, des déceptions… Les textes sont un mélange d’histoires vécues, de revendications ou, comme on le dit dans l'une de nos chansons, tantôt des histoires drôles, tantôt moins drôles mais palpitantes. Le titre "Smile" parle d’une découverte facile de la drogue, sous toutes ses formes, et de l’addiction qu’on peut avoir grâce à la fête, à la musique… Cela parle d’une chute personnelle, d’une autodestruction perpétuelle qui est difficile à remonter… mais toujours possible si vous écoutez "Messenger", issu du même album ! "