Génération 21 : Asia

Exemple avec la plage d’ouverture de l’album d’Asia : " Changes ". " Changes, c’est une chanson écrite pendant une période très étrange pour moi… C’était la fin du 2e confinement en Belgique. A ce moment-là, j’étais à l’unif, c’était une grande période d’isolement. Cette chanson parle du fait de se sentir enfermé… Ce que j’ai aussi pu ressentir en dehors du Covid. C’est une chanson écrite pendant le Covid sans forcément parler du Covid. Elle aborde avant tout le sentiment d’être enfermé dans un mode de vie qui ne convient plus vraiment, sans identifier une manière d’en sortir. "

Avec cette aventure, et bien épaulée par le maestro et producteur Marco Locurcio de Lanewood Records, Asia trouve sa voie en veillant à se surprendre, à sortir de sa niche musicale, et à transmettre les métamorphoses qu’elle compose sur scène. " C’est là-dessus que je veux me focaliser cette année. Jouer en live m’apprend aussi beaucoup sur l’écriture : une chanson qui sonne bien dans ma chambre n’aura pas forcément le même impact devant un public. "

