Génération 21 : As An Antler

No limit donc pour As An Antler, dont le nom du groupe puise précisément dans cette volonté de renouvellement permanent…" Antler, ce sont les bois d’un cerf qui tombent chaque année et repoussent aléatoirement… Cela rejoint notre idée d’un renouveau constant et de faire encore transparaître nos émotions, de faire vivre ces choses aux gens. "

Et de les faire vivre en sortant les gens de leurs habitudes musicales. Parmi leurs recettes : passer d’un gros riff post metal bien vénère à une mélodie pop toute gentille. De quoi créer une agréable déstabilisation, source d’émotions…" On veut que les gens vivent des trucs à nos concerts, qu’ils aient des émotions. Nos morceaux sont instrumentaux, c’est ultra-abstrait. On les fait suivant nos états d’esprit, donc ça change tout le temps… On essaye vraiment de transcrire à travers notre musique tout ce qu’on ressent. On a beaucoup de retours par rapport à ça, ce qui est encourageant ! "