Génération 21 : AMOK

Bienvenue dans l’esprit et l’univers joyeusement et littéralement détraqués du trio ''A Mind Of Kilter'' en un mot : AMOK.

AMOK, c’est l’histoire de trois potes : Jérôme à la batterie ; Pavel aux synthés ; et Lionel au chant et à la guitare. Né de la fusion entre deux groupes, AMOK se définit à la croisée de Nirvana et de Prodigy. Du grunge avec des gros synthés. Le tout, guidé par un désir commun d’aller toujours plus loin dans l’exploration de nouveaux sons. La quête d’originalité, c’est ça qui les fait vibrer : " Nous cherchons à transmettre un amour pour l’originalité, pour la création de nouvelles sonorités… Pour faire quelque chose qui nous est propre. Nous sommes en quête de cette identité particulière, d’entendre quelque chose qu’on veut entendre et que nous n’avons jamais entendu par ailleurs. C’est ça qui nous fait vibrer ! "