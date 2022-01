Génération 21 : Alterlight

C’est une découverte lumineuse, d’une lumière plus tamisée qu’altérée, que je vous propose avec le groupe liégeois Alterlight.

Un peu plus de cinq ans et un premier EP plus tard, Alterlight revient avec un nouvel opus qu’il conçoit comme un voyage aux reflets variés, miroir des influences du groupe, allant du metal à la folk en passant par la chanson française et la musique classique : " À l’écoute de l’EP, vous remarquerez qu’on voyage entre plusieurs styles, entre pop, électro, rock… Le but étant de faire de la musique directe, qui plonge l’auditeur dans une atmosphère colorée, nuancée. En live, nous voulons proposer un panel d’émotions tout en faisant voyager le public avec nous. "

Un voyage qu’Alterlight proposera le 12 février prochain à Huy, dans la nouvelle salle " La Petite Centrale "… Une première date qui en présage d’autres pour dévoiler les plages de son deuxième EP intitulé " Fragments ", mot choisi pour la palette de ses sens, à l’image de la pochette de l’EP, qui n’est autre qu’un fragment d’une œuvre du peintre belge Moyo : " On a choisi le mot 'Fragments’ car il se lit de la même manière en anglais et en français. Puis par rapport aux sens multiples : l’EP a été enregistré à différentes périodes d’Alterlight, en raison de la situation sanitaire… Nous avons enregistré deux titres dans un studio à Liège et quatre autres titres dans un studio à Louvain. Le mot ‘fragment’ représente aussi un cycle de vie, avec différentes étapes : on peut voir l’EP ‘Fragments’ comme un trajet sur la courbe du deuil, que l’on peut relier à différents sujets. "

À travers les six titres de l’EP, Alterlight progresse d’un prologue assez doux à un épilogue intense. Au fil des chansons, le groupe s’attache à créer un cycle, à raconter une histoire aux niveaux de lecture multiples : " Elle démarre avec le titre ‘Maniac’qui parle de démons intérieurs, de luttes intérieures… C’est aussi un texte qui parle de réconciliation avec ses peurs, ce qui peut nous déstabiliser nous, humains. "