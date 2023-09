Génération 21 : Ador

Rencard pas comme les autres dans le Génération 21 de la semaine avec Ador, à la barre d’un opéra rock un brin zinzin.

Ador, cet opéra rock peut inspirer la folie des grandeurs, ou la folie des grands leurres, c’est selon. D’où est venue cette idée folle Ador ?

" L’idée d’écrire un opéra rock intitule Bienvenue chez moi a débuté avec le personnage Ador qui s’est créé en 2014. C’est avec Ador que j’ai écrit, composé et mis en scène le spectacle. En 2014 et déjà avec Ador, j’avais écrit une chanson sur un coup de tête qui s’appelait Facebook et dont le refrain disait Je t’ajoute sur Facebook. C’était une idée géniale car elle a permis à des amis de tisser des liens, et quand je l’ai sortie sur les réseaux sociaux, elle a fait une dizaine de likes en quinze minutes dont des amis de ma mère. J’ai pris peur car j’ai compris le succès qui m’attendait. J’ai fait une pause carrière, et puis une dizaine d’années plus tard, le Covid est né. Là, enfermé entre quatre murs, des bacs de bières, des clopes, un micro en or, je ne savais pas quoi faire, je tournais en rond… et ainsi m’est venue l’idée d’écrire cet opéra rock. "