Généralement lumineux ce mercredi matin avant de retrouver un ciel très nuageux

Ce matin, on profitera de belles périodes ensoleillées dans la plupart des régions. Par contre, il y aura des nuages bas entre les Hautes Fagnes et la Gaume. Et progressivement, le ciel deviendra plus nuageux partout mais le temps restera sec. Le vent soufflera déjà de manière sensible avec des rafales de 40 à 50 km/h. Les températures seront assez stables par rapport à hier : on attend vers la fin de matinée 1 à 3°C sur les hauteurs et 4 à 7°C en plaine.