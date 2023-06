Gene Simmons de KISS présent au Parlement anglais : un buzz sur les réseaux sociaux

"Le député a appelé et a demandé une faveur et tout d’un coup, notre jet privé était le seul autorisé à atterrir près de Londres, et c’est ce qui s’est passé, nous avons atterri", a-t-il poursuivi. "Je connaissais bien sûr son père, le légendaire Ian senior, et ce qu’il avait fait pour l’Irlande", a-t-il poursuivi.

Simmons a ajouté : "J’étais reconnaissant, bien sûr, et je suis allé à la Chambre des communes pour rencontrer Ian et tout le monde. C’était une journée extraordinaire. L’histoire et les salles sacrées de la démocratie, c’était très inspirant".

Comme le rapporte The Independent, Simmons estime que Stormont devrait revenir car "l’Irlande du Nord est aussi importante que n’importe quel autre pays de la planète et il ne faut pas que les gens se pointent du doigt".

"Les gens ont une vie à mener et c’est au gouvernement de s’occuper de leurs besoins."

M. Paisley a décrit le musicien comme "un vrai connaisseur" de l’histoire du Parlement, avec "un véritable intérêt à la fois pour l’histoire et la théologie qui se cache derrière tout cela".

"C’est un honneur d’avoir des invités ici et c’est formidable quand ils sont passionnés et intéressés et qu’ils peuvent parler au monde de l’importance de ce bâtiment, de la démocratie et de ce qu’elle signifie pour les gens ici."

Face à cette tournure surprenante des événements, les utilisateurs de Twitter se sont emparés des réseaux sociaux pour tourner la situation en dérision.

L’un d’eux a écrit : "Il semble que j’ai pris de l’acide au milieu de la nuit", tandis qu’un autre a parlé d’un "grave problème dans la Matrice".

L’un d’eux a partagé un meme des Simpsons, tandis que le compte de l’émission de satire politique Have I Got News For You a ajouté : "Après que Gene Simmons, la star de KISS, a demandé le rétablissement du partage du pouvoir en Irlande du Nord, Stormont a déclaré qu’aucune décision ne serait prise avant d’avoir consulté Rob Halford et le batteur de Saxon".

Découvrez d’autres réactions ci-dessous :