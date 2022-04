Gene Simmons de Kiss persiste et signe : « Le rock est mort, tué par les fans »

Gene Simmons ne change définitivement pas d’avis : le rock est bel et bien mort. Heureusement, il existe encore quelques festivals où les groupes peuvent s’en donner à cœur joie.

Interrogé par le magazine Metal Hammer, le bassiste/chanteur de Kiss ne dément pas ses propos concernant la mort du rock qu’il avait déjà évoquée voilà huit ans. Il les confirme, même. "Le rock a été tué par les fans qui téléchargent et partagent des fichiers, c’est aussi simple que ça. De 1958 à 1988, on aura connu Elvis, les Beatles, les Rolling Stones, la "british invasion" et quelques autres. Mais depuis, il y a quoi ? Aurais-je eu envie de commencer à jouer du rock dans mon garage pour ressembler à un boys band ? Nous allons donner le dernier concert de notre carrière en Angleterre, au Download Festival en juin prochain, et je m’en réjouis ! Car ces événements réunissent plein de bons groupes qui vont faire du tout bon rock. Et là, vous achetez un ticket ! Bref, vous accordez de la valeur aux choses. C’est autre chose que de télécharger gratuitement. "