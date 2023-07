Gene Simmons de Kiss inquiet à propos de l’intelligence artificielle

Lors d’une récente interview dans le cadre du talk-show britannique "Piers Morgan Uncensored", le bassiste et chanteur de Kiss a été interrogé sur les effets de l’intelligence artificielle sur le monde de la musique.

Le musicien s’est montré plutôt inquiet par rapport à l’avènement de cette nouvelle technologie qui pourrait poser des soucis légaux aux rock stars. Il a expliqué :

"Outre l’impact sur le business musical, je suis préoccupé par l’absence de législation à ce propos. C’est un peu comme débarquer sur une nouvelle planète, vous êtes sur le point d’atterrir sur celle-ci, il y a des opportunités, des minéraux à exploiter… Mais pas de règles. C’est un peu comme faire du sport sans règles. Qui va faire quoi finalement ? […]. Le problème avec l’IA, ce n’est pas l’IA en elle-même, que vous le vouliez ou non, elle est là de toute façon. Nous devons juste observer intelligemment ce qui se passe et adopter une législation autour de celle-ci. Imaginons, l’IA crée une chanson en utilisant ma voix, ou quelque chose qui ressemble très fort à ma voix, et compose une nouvelle chanson. Et ça me ressemble, ça ressemble à ce que je fais. Donc, quand vous achetez ce titre, qui détient les droits d’auteur et d’édition dans ce cas ? L’IA ou moi ? Ce sont des territoires encore inexplorés."

Interrogé ensuite s’il accepterait qu’une IA utilise sa voix pour créer un nouveau titre, le musicien n’a cependant pas fermé la porte, répondant "pourquoi pas, avec un bon deal".