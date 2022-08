Gene Kelly, l’étoile des danseurs

Mais revenons à Gene car c’est lui le héros de cet article. Gene Kelly est né le 23 août 1912 à Pittsburgh. Cette année il aurait célébré ses 110 ans. Un âge plus que canonique qui méritait bien qu’on s’attarde sur ses plus grands succès. C’est Harriet, sa maman, qui dirige toute la troupe Kelly (oui, Gene a 3 frères et 1 sœur) et qui initie tout ce beau monde à la danse. Gene, lui, il aurait aimé être joueur de baseball. Je vous le rappelle, la famille Kelly habite Pittsburgh et dans cette ville de Pennsylvanie, on ne jure que par les Pirates, l’équipe locale ! Gene est d’ailleurs un grand sportif. Il pratique de nombreux sports comme le football américain, la natation et même le hockey sur glace. Autant de disciplines avec lesquelles il travaille son physique, son endurance et une certaine souplesse… qui lui seront utiles, plus tard, sur scène à Broadway ou en studio à Hollywood. Broadway justement, c’est là que tout démarre pour lui en 1938 avec une première comédie musicale intitulée "Leave it to me". Hollywood lui fait de l’œil très vite et on peut le voir au générique de "Pal Joey" en 1940. Ensuite suivront de futurs classiques comme "Escale à Hollywood" et "Trois jours à New York" avec un certain Frank Sinatra (dans les deux films).