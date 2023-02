Genappe : une nouvelle Vitr’In pour des ateliers de cinéma et de cosmétiques bio

Une quatrième "Vitr’In" s’ouvre à Genappe !

"Vitr’In" est un projet de redynamisation urbaine qui donne l’opportunité à des créateurs d’investir des bâtiments inoccupés du centre-ville.

Après trois expériences concluantes, la commune met donc une nouvelle adresse à disposition d’artistes, dans une ancienne bâtisse, au n°14, rue de Bruxelles.

Le rez-de-chaussée est désormais occupé par Coralie Denis, coach d’acteurs, et Johanna Da Piedade, créatrice de cosmétiques et de bougies écoresponsables.

"L’idée de Vitr’In c’est, pour la commune, de confier des lieux en cours de réfection dans le cadre du projet de rénovation urbaine", explique Vincent Girboux, échevin de la culture. "C’est aussi de permettre, pendant cette réfection, que ces lieux soient occupés de manière éphémère, au profit d’artistes ou d’artisans, pour favoriser des lieux de vie et permettre l’expression artistique".

L’Entracte

Pour Coralie Denis, coach d’acteurs, la pièce principale de cette ancienne maison accueille désormais les activités de son asbl L’Entracte. "C’est un lieu d’échanges artistiques pour les adultes et les enfants, pour les professionnels et les amateurs, principalement axés sur le cinéma, le théâtre et les arts de la scène. J’y organise des ateliers, des stages, des masterclass. Mais avec les recettes de l’association, je veux aussi proposer des activités et des spectacles gratuits pour ceux qui n’ont pas la chance d’accéder à la culture. Je veux encore travailler avec des écoles, des associations et, je l’espère, avec les résidents de Fedasil".

La Savonnette coquette

Dans la pièce voisine, à côté de Coralie, des odeurs parfumées attirent le visiteur vers les activités de Johanna Da Piedade. Dans sa savonnerie artisanale, elle crée divers produits cosmétiques naturels, des savons saponifiés à froid aux shampoings solides, en passant par les baumes et les bougies. "Ce lieu est non seulement pratique pour mon travail et la présentation de mes créations. Mais il est aussi une vitrine pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur mon métier. Je veux aussi sensibiliser le public au respect de l’environnement, en expliquant mes procédés et en parlant de mes ingrédients naturels, en toute transparence. Par ailleurs, je partage un site de travail avec Coralie, ce qui est convivial".

Le concept a déjà fait ses preuves à Genappe et ailleurs. "Il permet réellement aux citoyens de Genappe, aux gens de passage et aux artistes et artisans de se rencontrer, tout en faisant revivre un lieu qui était jusque-là inoccupé", conclut Melissa, responsable du projet.