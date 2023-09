Genappe : un jobday presque 100% communal pour des emplois de proximité

Un jobday organisé par une commune, pour des emplois au sein des services communaux ! L’initiative, sous cette forme, n’est pas banale. Elle est en tout cas originale, la plupart des salons de l'emploi intégrant aussi les entreprises installées dans la région. La démarche émane directement de la commune de Genappe, en Brabant wallon. Le Forem apporte quant à lui son soutien, en deuxième ligne.

Ce vendredi, pour la première fois, les responsables de plusieurs services et du CPAS ont pu échanger directement avec les demandeurs d’emploi. Et visiblement, l’initiative de Genappe a bien fonctionné, puisqu’une centaine de candidats se sont déplacés. Une aubaine pour les demandeurs d’emploi, de plus en plus enclins à trouver chaussure à leur pied, à proximité de leur domicile. Et une satisfaction pour la commune de Genappe, à la recherche d’une dizaine d’emplois dans divers services, à l’horizon 2024. Plusieurs employés et ouvriers vont en effet bientôt prendre leur retraite. Il faut donc bientôt les remplacer, comme l’expliquent plusieurs chefs de services dans le reportage audio ci-joint.

Par ailleurs, certains services évoluent au fil des ans, comme le service Travaux. Par exemple, depuis l’interdiction des herbicides les plus nocifs pour l’environnement, il faut davantage de bras pour faucher ou éliminer les mauvaises herbes sur le vaste territoire de la commune. Genappe s’étend sur pratiquement 90 km² et vient de franchir le cap des 16.000 habitants.