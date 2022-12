Genappe : le nouveau centre d’accueil pour demandeurs d’asile prêt à héberger ses trente premiers résidents

L’ambiance est fébrile dans l’ancienne maison de repos du Lothier, dans le centre de Genappe. Ce jeudi après-midi arrivent les trente premiers demandeurs d’asile qui y seront hébergés. Ce centre, mis en place par Fédasil et géré par la Croix-Rouge, devrait accueillir en tout 244 personnes. Des adultes seuls, des mineurs non accompagnés, ainsi que des familles. "On ne connaît pas encore leur répartition ni l’âge des enfants. Ce sera attribué dans la journée. Mais c’est la procédure normale", explique Arlette Brone, la directrice du nouveau centre.

Pour les accueillir au mieux, toute l’équipe de la Croix-Rouge s’est retroussé les manches et met les bouchées doubles. "Normalement, je suis éducateur, mais là je suis devenu homme à tout faire, plaisante Paul, une visseuse à la main. Mais quand on travaille pour la Croix Rouge, on doit de toute façon être polyvalent". Avec ses collègues, il accroche des rideaux autour des lits des résidents. D’autres nettoient les chambres et les couloirs, acheminent les caisses contenant les draps et le matériel d’hygiène… Dans l’entrée, des hommes de métier sont encore occupés à remplacer des châssis. "Mais les chambres destinées aux résidents seront prêtes et l’accueil sera là", rassure la directrice.