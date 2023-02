Gemma Arterton incarne Diana Morgan dans «Une belle rencontre», un film d'époque inspiré d’une histoire vraie

Derrière le personnage de Catrin Cole, se cache en fait Diana Morgan, scénariste prolifique pour le théâtre, la télévision et le cinéma anglais dans les années 30 et 40.

En 1940, le ministère de l’Intérieur lui commande un film de propagande visant à remonter le moral des Anglais, et plus particulièrement des Anglaises, dont les époux sont partis au combat. Un an plus tard, sort "Went the day well ?", un film se déroulant dans un village anglais envahi par les Allemands. Face aux ennemis, non seulement les habitants mais aussi les habitantes ripostent, pour finalement venir à bout de leurs assaillants.

Une manière pour la scénariste de mettre en avant le rôle crucial que jouent les femmes dans l’effort de guerre, tout en donnant à son court-métrage une résonnance féministe.

