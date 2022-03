Gemma Arterton en trois rôles marquants

Hansel et Gretel : Chasseur de sorcières

Après avoir été kidnappés par une sorcière étant plus jeunes, Hansel et Gretel décident de se venger et, à l'âge adulte, ils deviennent, des chasseurs de sorcières.

L'actrice se démarque de ses collègues, Famke Janssen qui incarne Muriel et Jeremy Renner qui joue son frère. Dans un article de Variety, on peut lire :" Arterton s'inscrit comme la vedette du film simplement en étant sa participante la plus volontaire, rebondissant courageusement après de nombreux passages à tabac (dont elle est beaucoup plus susceptible d'être la destinataire que son frère, curieusement) et s'entraînant semi-gentiment avec Thomas Mann. " D'après The Guardian, Gemma Arterton joue le personnage de Gretel avec un accent américain fantastiquement irritant, faux et fanfaron, pour s’aligner sur celui de Jeremy Rener, alias Hansel. Peter Bradshaw, le critique des films pour The Guardian, affirme: " C'est quelqu'un qui a un engouement sadique pour la violence et qui dit dans le film, en souriant à l'une de ses victimes que "ce ne sera pas un cercueil ouvert".