Gembloux: un restaurateur victime de grivèlerie se met hors la loi en publiant sur les réseaux sociaux les images de ses caméras de surveillance

C’est l’histoire d’un ras le bol. Un restaurateur de Gembloux se trouve confronté pour la quatrième fois en trois ans à une table qui s’en va sans payer ! La perte ? 103 euros ! Et partir sans payer au restaurant, c’est une infraction qui a un nom : la grivèlerie. Mais publier la photo des clients indélicats, c'est aussi une infraction pénale.

Le restaurant étant équipé de caméras de surveillance, le restaurateur publie donc la photo des trois clients indélicats en l’accompagnant de ce message : "Lorsqu’on se permet de se faire plaisir au restaurant, on paye l’addition ! Je n’ai pris ici que les images d’une des multiples caméras du restaurant, mais avant de perdre mon temps à chercher l’image vous mettant le mieux en valeur et de passer chez mes voisins pour reprendre votre numéro de plaque, je vous laisse l’occasion de payer votre dette, avant d’aller porter plainte à la police et de vous faire payer ce geste de grivèlerie qui fera le plus bel effet sur votre CV."

Résultat ? Un neveu du restaurateur a reconnu les clients et le lendemain une personne se présente au restaurant pour payer l’addition et explique que les convives seraient partis de bonne foi en croyant que l’addition avait été payée par l’un d’eux.