Gembloux : un nouveau service d’urgence pour les animaux en détresse

Lors des inondations de juillet 2021, le sauvetage des animaux en péril avait été laborieux faute de moyens coordonnés notamment. Pour pallier le problème, un nouvel organisme vient d’être créé : l’Animal Disaster Team. Dotée de plusieurs véhicules d’intervention et même d’un Zodiac ou encore d’un drone de reconnaissance, l’ADT peut intervenir très rapidement en cas de crise humanitaire, de catastrophe naturelle ou même lors de saisies d’animaux. " Nous avons l’objectif de pouvoir réagir dans les deux à trois heures sur tout le territoire belge ", explique sa coordinatrice Lara Sohet. " Nous ne sommes ni un service vétérinaire d’urgence ni un service de secours. L’idée c’est vraiment d'intervenir comme les refuges le font mais de façon amplifiée ! "

Les véhicules d’intervention sont tous basés à Gembloux, une commune centrale proche de grands axes comme l'autoroute E411. La flotte permet tant la prise en charge d’animaux de ferme et de chevaux que de plus petits animaux comme des chats, des chiens ou des lapins.

L’Animal Disaster Team a été fondée grâce à la collaboration de trois associations : GAIA, la FéFRACAF (Fédération Francophone des Refuges Agréés pour Chevaux et Animaux de Ferme) et l’UWPA (Union Wallonne pour la Protection Animale). " L’ADT est née suite à une réflexion qui a suivi les inondations de juillet ", explique le président de l’UWPA Sébastien de Jonge. " On a constaté qu’on manquait non seulement de moyens mais aussi qu’il y avait un gros problème de coordination: nous avons retrouvé des animaux dispatchés un peu n’importe comment aux quatre coins du pays ! "

L’ADT est financée par des dons privés et fonctionne presque exclusivement grâce à ses bénévoles. Ils sont déjà une dizaine à s’être portés candidat. L’objectif est de pouvoir à terme s’appuyer sur une équipe d’une cinquantaine de personnes qui se relayeront 7 jours sur 7 24h sur 24.