Gembloux : un château à 5 millions, pour stocker plus d’eau et la distribuer plus vite

L’objectif de cette construction et d’anticiper les besoins croissants en eau dans la région gembloutoise, où de nouveaux projets de lotissements sont notamment sur les rails. "Actuellement, avec un château d’une capacité de 300m³ et un autre de 200m³, on se retrouve dans une situation où il est de plus en plus difficile d’absorber les demandes en eau, explique Benoit Moulin, porte-parole de la SWDE. Lors des pics de consommation, on constate également parfois des manques de pression." En fait, au sein du réseau de distribution, le château d’eau fait office de "réservoir-tampon" : il stocke l’eau et permet de gérer les pics de consommation. L’autonomie en eau d’une zone peut donc se mesurer à ses capacités de stockage dans les châteaux. Concrètement avec un nouvel ouvrage de 1500m³, l’autonomie gembloutoise va quadrupler d’ici deux ans.