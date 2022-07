Gembloux : La sécheresse menace certaines cultures

Alors que le mercure flirte avec les 30 degrés cette semaine, en divers endroit de la Wallonie, les épisodes pluvieux sont anecdotiques ces derniers jours. Les sols s'assèchent. Ce n'est pas bon pour les cultures et cela risque d'être un problème récurrent à cause du réchauffement climatique. La culture de certains légumes et plusieurs espèces de pommes de terre sont menacées à moyen terme.