Le grand Saint a beaucoup de travail pour le moment : jusqu’au 6 décembre, il doit gâter des dizaines de milliers d’enfants sages. Alors, comme tous les ans, il demande de l’aide pour distribuer ses bonbons. A Gembloux, l’entreprise de travail adapté "les Dauphins", spécialisée notamment dans la logistique, le nettoyage et les parcs et jardins, a l’habitude de répondre à cet appel. Elle emploie une centaine de personnes en situation de handicap, et dispose également d’une section en conditionnement et emballage.

"Pour cette section de l’entreprise, l’action Saint-Nicolas est le plus gros projet de l’année, que les travailleurs attendent avec impatience", explique Frédéric Urmetz, responsable du site de production de l’ETA, situé en périphérie gembloutoise.

Concrètement, depuis plusieurs semaines, une petite équipe de travailleurs conditionne des bonbons dans des sachets et des valisettes, puis les livre à des Communes, des clubs de foot, des associations ou encore des entreprises. Ils sont d’ailleurs près de 200 à avoir déjà passé commande aux Dauphins, dont l’efficacité et la flexibilité semblent appréciées.