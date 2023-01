Gembloux: l’entreprise Comtoyou présente au salon des technologies de Las Vegas

Le CES, le salon des nouvelles technologies de Las Vegas s’ouvre ce jeudi. Seize entreprises wallonnes emmenées par l’Agence wallonne à l’exportation (AWEX) sont présentes. Parmi celles-ci, on trouve Comtoyou, basée à Gembloux, qui compte bien sur cet évènement pour valoriser son savoir-faire.

La société crée des programmes musicaux et publicitaires qui seront ensuite diffusés dans des magasins et des lieux publics comme des gares. Elle s’est également spécialisée dans l’affichage intelligent en développant par exemple un programme unique pour gérer les contenus multimédias. Pour son directeur et fondateur Jean-Michel Barthe, il était capital de faire le déplacement sur place vu l’évolution des technologies.

"Dans notre secteur, il y a quasi une nouveauté chaque semaine ; que ce soit au niveau de la gestion de l’image, du transport du signal ou encore de l’écran. Il suffit de voir à Las Vegas les murs d’écrans qui sont exposés. Certains peuvent atteindre près de 100 mètres de haut avec une résolution presque meilleure que votre TV !"

Plus étonnant : ce salon des technologies organisé à plus de 8000 km de chez nous permet surtout de tisser des liens avec d’autres entreprises présentes sur le stand belge.

"C’est clair que c’est important de voir ce que nos fournisseurs comme le géant LG proposent de nouveau mais on peut aussi rencontrer des compatriotes qui travaillent dans un secteur proche du nôtre et qui sont complémentaires à notre business. Tout est bon à prendre pour développer nos marchés."

Les 16 entreprises belges exposent leur savoir-faire jusqu’au 07 janvier, aux côtés de poids lourds des nouvelles technologies comme Google, Samsung ou Meta, la maison-mère de Facebook.