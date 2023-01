Gembloux : l’eau creuse un trou de 20 mètres de profondeur dans un champ

Un énorme trou est apparu dans un champ aux Isnes (Gembloux). Ses dimensions sont impressionnantes : 4 mètres de diamètre sur 20 mètres de profondeur. La route qui se situe juste à côté a dû être fermée pour éviter tout accident.

Bien que très impressionnant, ce gigantesque trou n’étonne pas les spécialistes. Vraisemblablement de l’eau s’est écoulée d’une canalisation durant des années et a progressivement creusé la cavité dans une zone qui compte de nombreuses galeries d’anciennes carrières de marbre et de sable. " Nous sommes dans un endroit très particulier qui est une faille ", explique l’échevin des travaux Gauthier de Sauvage. " Ici la terre est meuble sur une largeur de quelques mètres et c’est là que l’eau s’est infiltrée. De part et d’autre par contre, on a un sol plus rocheux et donc nettement moins perméable "

Dans un premier temps la commune a tenté de reboucher le trou avec 300 tonnes de remblais mais tout ce qui a été déversé s’est enfoncé plus profondément laissant le trou béant.

Une société spécialisée va maintenant entrer en action pour réaliser une série de mesures et définir avec précision la densité du sol et les différentes couches qui le compose à proximité de la cavité.

Ces analyses permettront de définir précisément les matériaux à utiliser pour réaliser le bouchon. Ensuite une dalle de béton sera coulée par-dessus puis remblayée. Cette opération devrait être entamée au début du printemps.