Gembloux: des moutons plutôt que des tondeuses au parc Créalys

C'est un procédé qui séduit de plus en plus d'entreprises et de collectivités depuis quelques années : l'éco-pâturage, autrement dit le recours à des animaux pour entretenir des espaces verts tels que des jardins, des parcs publics ou même des talus de chemin de fer. Dernier exemple en date : la société LCL, spécialisée dans le stockage de données informatiques, fait désormais appel à neuf moutons afin d'entretenir un champ de 2000 panneaux solaires en plein cœur du parc scientifique Créalys (Gembloux, province de Namur).

Alors que certains moutons broutent leurs premières touffes d'herbe, d'autres découvrent leur nouveau terrain de jeu, un vaste dédale formé par les structures métalliques qui soutiennent les panneaux photovoltaïques. "Leur fonction c'est uniquement de manger et de faire en sorte que l'herbe ne déborde pas sur les panneaux" explique Céline Ernst, co-fondatrice de la société gembloutoise Sheep Solution qui loue à ses clients les services de ces ovins, "On ne les utilise pas pour leur viande ni pour faire du fromage, on ne fait pas grand-chose avec la laine non plus, donc ce sont vraiment des moutons qui vivent leur vie et qui meurent de leur belle mort".

Une solution plus écologique

Mais pourquoi demander à des moutons d'effectuer une tâche qui pourrait être prise en charge, par exemple, par une tondeuse électrique autonome ? Quel est l'avantage d'une alternative animale par rapport à un outillage mécanique automatisé ? "C'est beaucoup plus respectueux de l'environnement" assure Céline Ernst, "Les moutons vont avoir un impact minime sur la faune et la flore qu'ils ne vont pas détruire, contrairement à la tonte qui est un tueur écologique, même une abeille en train de butiner peut se faire attraper par une tondeuse".

C'est précisément cette perspective de préserver la biodiversité qui a incité le propriétaire du terrain à opter pour l'éco-pâturage. "On aurait pu couler une grande dalle de béton en dessous de nos panneaux, mais on aurait été à l'opposé d'une action écologique" estime Nicolas Coppée, responsable du site gembloutois de LCL Wallonia One, "L'autre solution ça aurait été de mettre des robots tondeuses mais ils ont aussi une empreinte carbone significative, nous nous sommes donc logiquement tournés vers les moutons".

Si, de prime abord, cette initiative peut sembler dérisoire face à l'importante quantité d'énergie que l'entreprise consomme pour faire tourner ses serveurs, elle n'en serait pas pour autant superflue et s'inscrirait dans une démarche globale de responsabilité sociétale : "Chaque petit geste compte évidemment !" se félicite Nicolas Coppée, "Bien sûr que les entreprises ont un rôle à jouer dans la protection de l'environnement et on prend notre part de responsabilité. On veut absolument arriver à être neutre en carbone d'ici 2030. Dès qu'on lance un projet on réfléchit à son empreinte carbone et dans ce projet ci, ça montre bien qu'on va jusque dans les petits détails, c'est à dire la tonte de nos pelouses. C'est une vraie culture d'entreprise qu'on essaye d'implémenter et d'inculquer à notre personnel".