Gembloux : début des travaux du nouveau quartier Enée

A Gembloux, ce mercredi 30 mars, les premiers coups de pelleteuses ont retenti du côté du nouveau quartier Enée. Les travaux débutent par la destruction des anciens bâtiments des Meubles Henri Socquet. Il faudra ensuite dépolluer et assainir les terres. Le quartier Enée est un vaste projet immobilier situé à l’entrée de la ville de Gembloux le long de la chaussée de Tirlemont. Le site s’étend sur 9 hectares. Le projet prévoit 9500 m² pour les PME et les bureaux, 8800 m² de commerces, 4500 m² de zone de loisirs et 469 m² dédiés au secteur Horeca.