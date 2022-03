Gembloux : de nouvelles aides et un nouveau bâtiment pour les apprenants IFAPME dans les métiers de la construction

Les métiers de la construction c’est 40% des métiers en pénurie ou en tension "et les terribles inondations de cet été ont encore aggravé ces tensions". Cette nouvelle extension de l’IFAPME Gembloux s’inscrit dans une stratégie de communication plus vaste pour attirer des jeunes vers ces métiers de la construction. "Si on parle de métiers en pénurie aux jeunes, ça ne vend pas du rêve. Par contre, on veut leur donner un métier qui a du sens. On connaît les métiers de carreleur ou de charpentier, mais on ne connaît pas encore assez les nouveaux métiers de la construction orientés durable, performances énergétiques, nouveaux matériaux biosourcés… Des métiers qui font également de plus en plus appel au numérique. C’est tout cela qu’on veut faire découvrir aux jeunes".