Gembloux, ancienne capitale de la coutellerie, n’oublie pas d’affûter son patrimoine

Mais si Marc Depireux fait office d’irréductible gaulois dans l’ancienne capitale du couteau, d’autres fabriques existent toujours. " Il y a Eternum dans le zoning à Sauvenières, qui est une fabrique de couverts ", précise Pierre Nederlandt. " Dans ce zoning, il y a aussi surtout Sibel, une fabrique d’instruments chirurgicaux qui perpétue la tradition de la manufacture. "

Chaque année depuis 1999, Gembloux accueille également les journées de la coutellerie. Cet évènement organisé par la Belgian Knife Society (BKS), accueille des artisans couteliers provenant de toute l’Europe. " Gembloux est connu à l’extérieur comme la capitale de la coutellerie et une fois par an, on le montre vraiment avec cette manifestation ", explique Emmanuel Delsaute, président de l’office du tourisme de Gembloux, lors de la dernière édition en 2019. " Nous avons énormément de personnes qui viennent ici pour exposer mais aussi pour voir, acheter, échanger et se former. "