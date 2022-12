Gel, verglas, neige : nos astuces pour éviter les chutes

Par journée froide ou neigeuse, on a tendance à choisir avec soin ses pulls, manteau, bonnet etc. mais on a souvent tendance à accorder moins d’attention à ses chaussures.

Pourtant, tout comme les pneus neiges sont plus efficaces pour votre voiture en cette saison, les chaussures jouent un rôle primordial. Pour éviter de glisser, on préférera des chaussures montantes, qui tiennent bien aux pieds et qui soutiennent les chevilles, avec des semelles en caoutchouc qui adhèrent bien mieux.

Petite astuce supplémentaire, si les sols sont vraiment très glissants, mettez une paire de chaussettes au-dessus de vos chaussures, votre adhérence sera encore meilleure.