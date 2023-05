Gel des fonds européens : la Hongrie fait passer sa réforme de la justice

La Hongrie a adopté mercredi une réforme pour améliorer l’indépendance judiciaire, en espérant le déblocage d’une partie des milliards d’euros de fonds européens suspendus en raison d’inquiétudes de la Commission européenne sur l’État de droit.

"Le Parlement a adopté des amendements aux lois hongroises sur la justice, en vertu de l’accord avec la Commission européenne", a annoncé sur Twitter le porte-parole du gouvernement Zoltan Kovacs. Au total, près de 22 milliards de fonds de cohésion dus au pays d’Europe centrale pour la période 2021-2027 ont été suspendus en décembre par l’Union européenne (UE) à la réalisation par Budapest de réformes. "La Hongrie a désormais rempli ses engagements en matière d’administration de la justice et nous attendons de Bruxelles le versement des sommes qui lui sont dues", a écrit sur Facebook la ministre de la Justice Judit Varga, qui avait dénoncé la veille dans la presse locale "le diabolique système" bruxellois. Budapest espère ainsi récupérer 13 milliards d’euros, selon des chiffres cités par des médias hongrois.

La nouvelle loi, adoptée par 151 députés sur 199 sièges pour une entrée en vigueur le 1er juin, doit selon le gouvernement remettre le pays en conformité avec le droit européen. Elle rétablit le pouvoir et l’indépendance du Conseil national de la magistrature (OBT), entravé selon l’UE par des changements effectués depuis le retour au pouvoir du Premier ministre nationaliste Viktor Orban en 2010. Il aura notamment le pouvoir d’écarter des candidats à la présidence des tribunaux et à la cour suprême après audition et un accès à l’information administrative des tribunaux lui est garanti.