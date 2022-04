Gel après un redoux. Si rare ? Quelles conséquences sur les cultures ?

Toutes les cultures ne seront pas impactées de la même manière par des épisodes de gel car le développement des cultures ne se met pas en route au même moment.

Certaines espèces commencent leur floraison à partir d’environ 4 degrés, c’est le cas par exemple des amandiers. D’autres, comme les pommiers ont besoin de plus de chaleur, environ 7 degrés pour démarrer leur développement.

Quel est le problème du gel ?

Chez les arbres fruitiers, le début du développement, c’est l’apparition de fleurs. Les fleurs sont des organes très fragiles que ce soit vis-à-vis des intempéries, des insectes ou encore du gel. Mais si la fleur est abîmée, le fruit ne peut plus se développer.

Marc Lateur, chef du département Sciences du vivant du CRA (centre wallon de recherches agronomique) : "Les risques ne font qu’augmenter. Depuis que l’évolution de la floraison des arbres fruitiers est prise en compte, il y a 30 ou 40 ans, on a avancé les dates de floraison d’une moyenne de 10 à 12 jours, ce qui est très rapide. Un producteur n’a qu’une récolte par an. Donc s’il perd sa production maintenant au début du printemps ou à cause d’épisodes de grêle plus tard dans l’année, c’est une catastrophe pour ce genre de production."