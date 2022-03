Geezer Butler (Black Sabbath) lance un projet en NFT pour soutenir l’Ukraine

Le bassiste de Black Sabbath propose un roman graphique en NFT pour la première fois.

Intitulé The Antibody Collection, ce projet a été réalisé en collaboration avec YellowHeart, qui gère le marché musical des NFT. L'idée est de lever des fonds pour soutenir des associations qui viennent en aide aux Ukrainiens comme FAW, Harmony Fund, Save The Children et UNICEF.

Chaque chapitre est proposé en édition limitée en NFT et se concentre sur des parties de basses écrites par Geezer Butler avec des illustrations de l'artiste KOL, alias Kolin Humphries.

"Je suis très excité à l'idée de lancer ce projet en NFT pour la première fois," explique le bassiste. "C'est super d'avoir un nouveau moyen de partager son art, sa musique, ses histoires, etc."

The Antibody Collection sera disponible dès ce vendredi 25 mars.