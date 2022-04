Geezer Butler (Black Sabbath) a presque fini d'écrire ses mémoires

Cela fait maintenant plus d'un an que le bassiste de Black Sabbath a confirmé être en train de raconter sa vie dans un livre. L'année dernière, il avait déclaré en être arrivé à la moitié et aujourd'hui, il affirme que le premier jet est écrit.

Sur Twitter, il a expliqué le 6 avril qu'il cherchait encore le titre : "Pour le moment, je pense à Into the Void, Basses Loaded, Past Forward, What The Butler Did [et] Bassic Instinct,” et ajoute : "N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour mon autobiographie !"