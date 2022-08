Geezer Butler absent aux Jeux du Commonwealth pour raison de santé

Tony Iommi avait quant à lui ouvert les Jeux en compagnie du saxophoniste Soweto Kinch et a joué avec lui le titre "Hear My Voice", inspiré de la plage titulaire de la BO du film Trial Of The Chicago Seven sorti en 2020. Cette version a été réimaginée par la chanteuse Indigo Marshall et Gambimi, natifs de Birmingham eux aussi.