Geese : "Les nouveaux Strokes ? Ceux qui le pensent ont probablement tort"

Vous êtes une toute jeune formation new-yorkaise, comment vous êtes-vous rencontrés et qu’est ce qui vous a donné envie de former Geese ?

Max, Gus, Dom, Foster et moi, on s’est rencontré à l’école, principalement au lycée. On a commencé à jouer de la musique ensemble car je pense qu’ils étaient les seules personnes que je connaisse à bien jouer d’un instrument : Max certainement le seul batteur, Gus et Foster les seuls guitaristes et Dom un super bon bassiste. On a commencé à traîner ensemble, parler de musique et finir par passer du bon temps en créant ensemble notre propre musique. C’est comme ça que ça a commencé.

C’était pendant la pandémie ?

Juste avant, même quelques années avant. On traîne ensemble depuis 2016, quatre ans avant cette pandémie. On avait entre 15 et 16 ans.