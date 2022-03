Geert Noels sur l’inflation énergétique : « Ce n’est pas Big Pharma, mais Big Government le problème en Belgique »

"Il n’y aura de vraie relance que si le gouvernement fait un pas de côté, gère bien ses affaires et laisse un rôle plus important aux entreprises", estime-t-il. Entreprises n’ont eu d’autre choix que de s’adapter durant l’épidémie, la crise climatique et ukrainienne devant un gouvernement de plus en plus important.

Mais n'est-ce pas l’Etat qui a sauvé une partie de l’économie durant la crise sanitaire ? Ce à quoi l’économiste répond : "On parle beaucoup de Big Tech et Big Pharma, mais c’est en fait Big Government qui est un problème en Belgique. C’est le gouvernement qui, à tous les niveaux, a l’impression d’être obligé de faire de plus en plus alors qu’il doit gérer ses affaires et se replier sur ses rôles les plus importants. Et là le gouvernement rate beaucoup."