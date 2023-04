Geddy Lee, le frontman de Rush, sort son autobiographie

Le chanteur-bassiste de Rush, Geddy Lee, sortira son autobiographie, intitulée My Effin' Life, le 14 novembre prochain via Harper Collins. Le titre et la date de sortie ont été récemment dévoilés sur ses réseaux sociaux, et le livre est maintenant disponible en pré-commande.

Geddy Lee a d’abord annoncé qu’il publierait son autobiographie dans un post Instagram en septembre 2021, expliquant qu’il avait été motivé à l’écrire pendant la pandémie et après le décès de son batteur Neil Peart.

"Mon ami et collaborateur du Big Beautiful Book of Bass, Daniel Richler, a vu à quel point je luttais après le décès de Neil, et a essayé de me sortir de ma déprime avec des histoires drôles de sa jeunesse, me mettant au défi de partager les miennes en retour", écrivait-il à l’époque.

Il continue : "Je l’ai donc fait, d’abord à contrecœur, puis en me rappelant que j’aimais bien me battre avec les mots. C’est une version moins physique de la lutte avec les notes de musique, sans qu’un double manche de Ricky ne me brise le dos !"

Voici le descriptif du livre qu’on peut lire sur le site web de Harper Collins :

"Geddy Lee est l’un des bassistes les plus respectés du rock and roll. Pendant près de cinq décennies, son jeu et son travail en tant que coauteur, chanteur et claviériste ont joué un rôle essentiel dans la réussite du trio de rock progressif canadien Rush. Voici pour la première fois le récit de sa vie à l’intérieur et à l’extérieur du groupe. Bien avant que Rush n’accumule plus de disques d’or et de platine que n’importe quel groupe de rock après les Beatles et les Rolling Stones, avant les sept nominations aux Grammy Awards ou les innombrables concerts électrisants à travers le monde, Geddy Lee était Gershon Eliezer Weinrib, du nom de son grand-père assassiné pendant l’Holocauste. En racontant cette transformation, Lee revient sur sa famille, en particulier sur ses parents aimants et sur les horribles expériences qu’ils ont vécues en tant qu’adolescents pendant la Seconde Guerre mondiale. Il parle avec franchise de son enfance et de la musique qui l’a conduit à abandonner le lycée. Il retrace l’histoire de Rush qui, après des débuts difficiles, est devenu l’un des groupes les plus appréciés de tous les temps. Il partage des histoires intimes sur ses amitiés de toujours avec Alex Lifeson et Neil Peart – dont il pleure profondément le récent décès – et révèle ses obsessions dans le domaine de la musique et au-delà. Ce riche mélange d’honnêteté, d’humour et de perte rend ce livre particulièrement poignant."

À l’origine, Geddy Lee avait mentionné une sortie à l’automne 2022 chez Harper Collins, mais il semble maintenant qu’il ait eu besoin d’un peu plus de temps pour terminer ses mémoires. Le titre est un jeu de mots sur le surnom que les fans lui donnent : Geddy "Effin'" Lee.