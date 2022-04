Gaza : découverte d’une statuette vieille de plus de 4500 ans

En février, les ouvriers d’un chantier de construction dans le nord de Gaza avaient découvert 31 tombes de l’époque romaine datant du premier siècle.

Ces découvertes sont les dernières en date à Gaza, où les visites touristiques des sites archéologiques sont limitées depuis le blocus imposé par Israël à la suite de la prise du pouvoir du Hamas en 2007. Israël et l’Égypte, pays limitrophes de la bande de Gaza où vivent quelque 2,3 millions de Palestiniens, restreignent fortement les entrées et sorties vers et en provenance du territoire palestinien.

Le mois dernier, une église byzantine du Ve siècle a été rouverte par le Hamas, après des années de travaux de restauration, soutenus par des donateurs étrangers.