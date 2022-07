Gaz russe : le géant allemand Uniper au bord du gouffre, se dirige-t-on vers une crise du gaz en Europe ?

C’est la chronique d’une pénurie annoncée. Peu à peu, la Russie referme les vannes qui approvisionnent l’Europe en gaz. Motif avancé : la force majeure. Gazprom évite ainsi de devoir payer des indemnités.

Cette diminution déjà réelle des livraisons de gaz russe met dès aujourd’hui une entreprise en grande difficulté : Uniper, qui importe et stocke le gaz. Le géant allemand de l’énergie manque de liquidités pour fonctionner. Vu les interruptions d’approvisionnement en provenance de Russie, il a fallu acheter du gaz au prix fort sur les marchés et les caisses d’Uniper sont vides. La faillite guette, et avec elle peut-être une cascade d’autres, à la "Lehman Brothers"…

L’Europe contemple cette débâcle avec inquiétude. Sa dépendance à l’égard du gaz russe fait craindre pour l’hiver prochain. Alors, il existe deux pistes de sauvetage, toutes deux insuffisantes : réduire sa consommation et stocker dès maintenant, et puis aller chercher ailleurs du gaz, plus loin que la Russie, en Norvège, en Algérie, en Azerbaidjan ou dans le Golfe. Tout cela pendant que l’Europe suffoque ou est la proie des incendies…

Force majeure

Cela fait des mois que les livraisons de gaz russes sont instables. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine fin février. Mais l’envoi en réparation au Canada d’une turbine du gazoduc Nordstream 1 a aggravé les problèmes. Les sanctions empêchent le retour de la pièce directement en Russie, d’où part le gaz.

L’Allemagne, où arrive le gaz naturel ensuite distribué ailleurs en Europe, a obtenu de la réceptionner afin de l’envoyer dans un deuxième temps en Russie. Premier retard car la turbine n’est toujours pas arrivée à destination.

Mais une maintenance de routine de Nordstream 1 provoque un second retard. En tout cas selon Gazprom qui invoque la "force majeure" pour justifier des problèmes de livraison vers l’Europe.