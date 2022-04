"Cette triste escalade de la Russie montre une fois de plus à quel point la dépendance européenne aux énergies fossiles est utilisée comme une arme", estime la ministre écologiste.

"Les prix des combustibles fossiles augmentent encore et mettent sous pression les ménages, les entreprises et l’industrie belges. L’accélération de la transition énergétique est plus que jamais essentielle pour à la fois réduire la dépendance aux importations et protéger nos citoyens contre les prix élevés de l’énergie."